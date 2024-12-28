本年度の民放競馬記者クラブ賞について、同クラブ（加盟13社）から「民放競馬記者クラブ賞」を長浜鴻緒騎手に授与する旨が発表された。●2024年度「民放競馬記者クラブ賞」長浜鴻緒騎手（美浦・根本康広厩舎）（受賞理由）今年デビューした長浜鴻緒騎手は、着実に勝利を積み重ね、騎乗数も450回を超える信頼を得、関東新人騎手の中で優れた成績を収めた点が高く評価された。【YJS盛岡】長浜鴻緒「ファイナル迎えれるように頑張る