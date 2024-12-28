関西競馬記者クラブ（加盟19社）は、同記者クラブ員による投票の結果、2024年度「関西競馬記者クラブ賞」をドウデュース（牡5・栗東・友道康夫厩舎）に贈ることを発表した。●2024年度「関西競馬記者クラブ賞」ドウデュース（選考理由）天皇賞（秋）、ジャパンカップのG1を2勝し、4年連続JRA G1レース制覇。ラストシーズンで大いにファンを魅了した。【有馬記念】ドウデュースまさかの出走取消…松島オーナーが公式サイトでコメ