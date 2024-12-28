モラハラ男、浮気男、恋で痛い目にあったまま30歳を迎えた柚（ゆず）は、後輩から頼りにされる自他ともに認める強い女に。男性に甘えられない、私は一人でも生きていける。ずっとそう思っていたのに彼女の人生観を変えたのは5歳年下の夫・奏多（かなた）でした。 【漫画】『奥さまは甘やかされたい。』第1話 酸いも甘いも経験したオトナ女子が、甘えられる相手に出会うまでを描きます。 第4話「今日、泊まってもいい？」うっ