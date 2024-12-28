中央競馬関西放送記者クラブ（加盟8社）は、2024年度の「中央競馬関西放送記者クラブ賞」を、高杉吏麒騎手（19歳、栗東・藤岡健一厩舎）および吉村誠之助騎手（18歳、栗東・清水久詞厩舎）に贈ることを発表した。●2024年度「中央競馬関西放送記者クラブ賞」（関西所属騎手新人賞）高杉吏麒騎手●2024年度「中央競馬関西放送記者クラブ賞」（関西所属騎手新人特別賞）吉村誠之助騎手（選考理由）高杉吏麒騎手は、本年、新人最多