12月28日、中山競馬場で行われた第1Rで、アパッシメント（佐々木大輔騎手）が1着となり、堀宣行調教師（美浦）は史上42人目のJRA通算800勝を達成した。「感謝の気持ちで一杯」堀宣行調教師コメント「来年の2月終了時で開業して22年になりますが、ここまで勝利を積み重ねることができたのは、オーナー、生産者をはじめ関係する多くの方々のご厚意のお陰です。そしてそのご厚意も、ファンの皆様の応援があってこそであり、感謝の気