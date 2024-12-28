12月28日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、池添謙一騎乗の9番人気、ドルンレースツェン（牝2・美浦・小西一男）が勝利した。アタマ差の2着にトーアカフウ（牝2・栗東・牧田和弥）、3着に2番人気のエベリンテソーロ（牝2・美浦・加藤士津八）が入った。勝ちタイムは1:14.1（良）。1番人気で西村淳也騎乗、ダニエルバローズ（牡2・栗東・杉山晴紀）は、5着敗退。【新馬/中山5R】ブラックジェダイトが人気に応