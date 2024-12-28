12月28日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、佐々木大輔騎乗の1番人気、ブラックジェダイト（牡2・美浦・大竹正博）が快勝した。2馬身差の2着にドラゴン（牡2・栗東・松永幹夫）、3着にブライトメール（牡2・美浦・伊藤大士）が入った。勝ちタイムは2:03.8（良）。2番人気で菅原明良騎乗、フェルヴァーラ（牝2・美浦・田中博康）は、4着敗退。【新馬/中山6R】9番人気の伏兵ドルンレースツェンが低評価を覆す早