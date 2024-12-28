ガールズグループ・ME:I(ミーアイ)が28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第75回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加した。『第75回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したME:IME:Iは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループで、COCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMIの11人で構成。グ