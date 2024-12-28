わが子に習い事をさせてあげたいと思う一方、お金や時間などの問題に悩む方もいるのではないでしょうか。このお話は、子どもの習い事に関する親の悩みや葛藤をコミカルに描いた、つっち@笑える育児漫画(@tucchigram)さんの実体験漫画です。KPOPのダンス教室の体験に訪れ、講師たちの明るさに押され気味なつっちさんと長女。さっそくレッスンが始まると、ダンス未経験な長女は、頑張って経験者たちについていきます。レッスンを終え