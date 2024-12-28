【メガミデバイス8周年記念トークライブ】 12月28日18時～ 配信 コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス8周年記念トークライブ」にて、プラモデル「ガルム：リッパー（仮称）」を発表した。 「ガルム：リッパー（仮称）」はイラストレーター・Nidy-2D-氏デザインによる新シリーズ。ジャケットや銃などを装備し、SF的なハイレ