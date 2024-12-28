大みそか放送の「第75回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・リハーサルが28日、東京都内のNHKで行われ、11人組ガールズグループ「ME:I」が取材会に登場した。過去に「JO1」「INI」を輩出した日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生したME:Iは、デビュー曲「Click」のパフォーマンスでトップバッターを務める。リーダーのMOMONAは、「私たちはオーディション番組