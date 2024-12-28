■『第75回NHK紅白歌合戦』リハーサル1日目（28日、東京・渋谷 NHKホール）4回目の出場となる櫻坂46がリハーサルに登場。今回歌う「自業自得」をリハーサルでも本番さながらに、息の合ったキレのあるダンスとともに披露した。その後、山下瞳月、田村保乃、藤吉夏鈴、松田里奈、森田ひかる、守屋麗奈、山崎天（※崎＝たつさき）が取材に応じた。【一覧】『第75回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲順これまでの出場回数もキャプテンの