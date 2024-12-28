エスコンフィールド北海道で行われたバスケットボールBリーグ1部の北海道―三河戦＝28日、北海道北広島市バスケットボールBリーグ1部（B1）の北海道は28日、プロ野球日本ハムの本拠地エスコンフィールド北海道（北広島市）で三河戦を開催した。野球場でのBリーグ公式戦は初めてで、入場者数はリーグ史上最多となる1万9462人を記録。北海道の折茂武彦社長は「大きなチャレンジの一つだった。バスケット界に新しい風を吹き込めた」