◆りそなBリーグ2部（B2）神戸74―76福岡（28日、兵庫・西宮市立中央体育館）西地区首位のライジングゼファー福岡が、試合終盤に逆転し、クラブ最長を更新する19連勝を飾った。10月27日の奈良戦から負けなしの福岡は、この日得点源の一つであるフリースローの成功率が低く、第3クオーター（Q）を終えて56―59と3点のビハインド。第4Q残り51秒で71―74と追い詰められた。しかし直後にジャスティン・バーレルがフリースローを2