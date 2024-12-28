BリーグB1 第15節 レバンガ北海道×シーホース三河 GAME11万9000人を超える入場者数が発表されると会場は拍手に包まれた。普段はプロ野球、北海道日本ハムファイターズが本拠地とするエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されたBリーグにとっても歴史的な一戦。試合前には両チームの選手たちがトラックに乗りライト・レフトポール脇から登場するド派手な演出で幕を開けた。試合はシ&