◇プロバスケットボールりそなＢ２リーグ・第１５節富山１０６−７９青森（２８日、富山市総合体育館）東地区２位の富山グラウジーズは、１０６−７９で同６位の青森ワッツに勝利し、２連勝を飾った。今年最後のゲームを１００点ゲームで飾り、３９１７人が訪れたホーム会場を沸かせた。今季ホーム戦１３試合で、１試合平均３４７４人に到達。試合後、ダビー・ゴメスＨＣは「（試合内容は）あまり納得できないが、青森は最後ま