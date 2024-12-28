イングランド・プレミアリーグのリバプールが、来年１月の移籍期間に日本代表ＭＦ遠藤航を放出しない方針であると、英メディア「ディス・イズ・アンフィールド」が伝えた。今季はベンチ要員へ格下げとなったことで、遠藤の放出報道は現地で断続的に続いている。アルネ・スロット監督の方針から序列が変わる見通しがないだけに消える気配はない。しかし、同メディアは遠藤とＭＦタイラー・モートンについて「夏の間に（他クラ