ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの俳優部に所属する今江大地が２８日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡）が主催するオーディションに参加した感想を記した。ｔｉｍｅｌｅｓｚは新メンバーを一般公募し、一連のオーディションの様子を「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ―ＡＵＤＩＴＩＯＮ―」（通称タイプロ）としてネットフリックスで配信