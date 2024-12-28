中国の「温泉の里」、新疆ウイグル自治区温泉県を訪ねて温泉県の「蓮池温泉」で無料の足湯を楽しむ人々。（11月28日撮影、ウルムチ＝新華社記者/張暁竜）【新華社ウルムチ12月28日】中国の「温泉の里」と呼ばれる新疆ウイグル自治区ボルタラ・モンゴル自治州温泉県は地熱資源に恵まれ、湧出量の豊富な温泉地が数多く分布する。屋外の簡素な「野湯」から市民に無料開放される「恵民温泉」へと、この地域の温泉は数十年で大きな進