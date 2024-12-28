中国・新疆コルガス口岸、１〜１１月の青果輸出２・８倍【新華社ウルムチ12月28日】中国新疆ウイグル自治区のカザフスタン国境にあるコルガス口岸（通関地）の統計によると、1〜11月に同口岸経由で輸出された野菜と果物は前年同期の約2.8倍に増え、38万9千トンと過去最高を更新した。カザフスタンやウズベキスタン、ロシアなどでは現在、リンゴやオレンジ、ブドウ、ブンタンといった果物に旺盛な需要がある。コルガス口岸では