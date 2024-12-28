こちらは火星を周回しているアメリカ航空宇宙局（NASA）の火星探査機「Mars Reconnaissance Orbiter（MRO、マーズ・リコネサンス・オービター）」に搭載されている高解像度撮像装置「HiRISE」で2024年10月23日に撮影された、エリシウム平原のある地点。画像の中央、「C」の字型に黒く見えるエリアの中央にあるのは、2022年12月でミッションを終えたNASAの火星探査機「InSight（インサイト）」です。【▲ アメリカ航空宇宙局（NASA