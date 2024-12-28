©マーダーミステリー・オブ・ザ・デッド製作委員会 ゾンビパンデミックで秩序が崩壊した世界が舞台の、アニメ『マーダーミステリー・オブ・ザ・デッド』がついに閉幕！密室殺人事件の犯人と、世界を脅かす集団の一員の少女2人は、仲間たちによって拘束され、ただ死を待つしかなくなるが……!? 【動画】強気ピンクツインテ少女が、クール系元アイドルにプロポーズ!?「