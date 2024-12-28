12月28日、プロ野球・北海道日本ハムファイターズの本拠地であるエスコンフィールドHOKKAIDOで開催された『りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON』B1第15節のレバンガ北海道vsシーホース三河にて、Bリーグ史上最多となる1万9462人が来場した。 北海道のホームゲームである今週末の2連戦は『レバンガ北海道 Winter Classic（ウインター・クラシック）＠エスコンフ