12月23日～27日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 フロンテア福Ｑ 24/11 17 2970.6 12/25 セレス東Ｐ 24/12 2000 280040.0 12/23 サムティＲ東Ｒ 25/ 1 2123 262323.6 12/26