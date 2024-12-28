武田智加の1st写真集が、2025年2月25日（火）に光文社から発売されることが決定し、先行カットが公開された。 武田智加1st写真集撮影／大藪達也 2023年にHKT48を卒業し、新進気鋭のタレントを多く抱える芸能事務所「seju」に移籍後は、女優・グラビアなど幅広く活躍する武田智加。22歳となる2025年2月25日に、1st写真集の発売が決定した。 小動物のような愛らしさで人気を集める武田。沖縄で撮影された写真集は、