テレビ東京の冨田有紀アナウンサーが２８日、自身のインスタグラムを更新。この日、出演した同局系の「ウイニング競馬」のオフショットを披露した。 【写真】美しい～黒いドレスがよくお似合いです！ 「ウイニング競馬、今年もご覧いただきありがとうございました！」と記し、肩を出した黒のドレス姿の写真を掲載。「年末年始でお休みの方も多いのでしょうか？休める方はどうかごゆるりと、お仕事の方は一緒に頑