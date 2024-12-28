『グラジャパ！ AWARD2024』は週プレのECサイト『週プレ グラジャパ！』で、この1年間にリリースされた全デジタルコンテンツを対象に、売り上げデータ、作品性、話題性などから総合的に評価。2024年のグラビアシーンで最も活躍した美女を、その作品と共に決定する！（対象期間：2023年11月1日〜2024年10月31日）【グラジャパ！オリジナル作品賞】菅 叶和『グラジャパ！』制作のデジタルオリジナル写真集モデル別売り上げ年間1位【