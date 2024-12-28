川口オート「スーパースターフェスタ２０２４〜ＳＧ第３９回スーパースター王座決定戦〜」は２８日、２日目を開催した。１５回目のトライアル出場となる金子大輔（４４＝浜松）は２走を終え３着２本。決定戦進出へ好位置につけている。１２Ｒは序盤から順位に変化のない単調な流れに終始した。だが、１着の鈴木圭一郎（３０＝浜松）の上がり３・３２０が発表されると、選手からは感嘆の声が上がった。２、３着の有吉辰也、金