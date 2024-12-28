ロッキーラリーカーで目指すものとは？ダイハツはモビリティビジネスのグローバル商社であるSPKともに“モータースポーツを起点とした「もっといいクルマづくり」”を進めるため、TGRラリーチャレンジやK4GPなど様々なレースに参戦しています。そんなダイハツのレース参戦車両の一つ「ロッキー ラリーカー」を体験する機会を得たのでレポートします。パワフルなターボエンジン搭載！【画像】超カッコイイ！ ダイハツ「“超凄い