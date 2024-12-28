冬休みの旅行に役立つ美容情報が知りたい！そこで今回は、Rayモデルの上西星来に、3ヵ月間のロンドン留学で美肌をキープしていた秘訣をたっぷり教えてもらいました。食生活に気を使ったり、愛用の一軍スキンケアを持参したりなど、長期旅行や海外に行くコでも参考になる情報が盛りだくさん♡Rayモデル・上西星来今年の春に約3ヵ月間のロンドン留学をした星来。空気も水質も違う環境で長期間生活をしていても、帰国後すぐにビ