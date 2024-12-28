【モデルプレス＝2024/12/28】櫻坂46が28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第75回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。【写真】2024「紅白」曲順一覧◆櫻坂46「自業自得」披露白で統一された衣装でクールに舞った櫻坂46。同局オリジナルメンバーの14人でリハーサルを行った。◆「第75回NHK紅白歌合戦」12月31日（火）午後7時20分〜「第75回紅白歌合戦」は、12月31日（火）午後7時20分から11時45分まで