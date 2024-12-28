【モデルプレス＝2024/12/28】12月28日放送の日本テレビ系音楽特番「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜」（19時〜22時54分）に出演する9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のパフォーマンス直前インタビューが到着。メンバーが見どころを語った。【写真】「今年イチバン聴いた歌」タイムテーブル◆「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜」同番組では、サブスクランキング