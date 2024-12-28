◆卓球◇Ｔリーグ（２８日、東京・代々木第二体育館）リーグ２位の木下アビエル神奈川（神奈川）が、同６位の京都カグヤライズ（京都）を４―０で下し、今季１１勝目（２敗）を挙げた。団体戦で、第１試合のダブルスは木原美悠、長崎美柚組が２―０で先勝。第２試合のシングルスは、パリ五輪団体銀メダルの張本美和が、中村泉月を３―１で下し、個人で１０勝目に到達。第３試合は長崎が３―０で単・複２勝。この時点で神奈川が３