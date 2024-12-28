【メガミデバイス8周年記念トークライブ】 12月28日18時～ 配信 コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス8周年記念トークライブ」にて、フィギュア「2/1スケールフィギュア 朱羅 蒼衣 藍」を発表した。 「2/1スケールフィギュア 朱羅 蒼衣 藍」は「メガミデバイス」の「朱羅」シリーズをフィギュア化したもの。1/1スケールプラモデ