【メガミデバイス8周年記念トークライブ】 12月28日18時～ 配信 コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス8周年記念トークライブ」にて、プラモデル「PUNI☆MOFU 黒マオ/雪トゥ」を発表した。 「PUNI☆MOFU 黒マオ/雪トゥ」は「PUNI☆MOFU マオ」と「PUNI☆MOFU トゥ」のカラーバリエーションキット。2025年春に予約受付を予定している。衣装デザ