第51回大阪府アンサンブルコンテスト（府吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は28日、八尾市文化会館で中学生の部2日目があった。【写真】三重奏の涙、唇かむクラ八アンサンブルの季節、ライバルは部内に1日目を含む金賞の受賞者の中から大阪市立鯰江（管打八重奏）、大阪市立城陽（打楽器五重奏）、大阪市立城東（木管八重奏）、箕面市立一（管打八重奏）、箕面市立彩都の丘学園（木管八重奏）が、来年2月11日に京都市で開かれる