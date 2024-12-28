横浜FCが28日、FW伊藤翔(36)、GK遠藤雅己(23)との契約更新を発表した。FW伊藤翔は今季が横浜FCで4年目。J2とJ1を行ったり来たりするなか、夏に36歳となったが、J2で33試合7得点と健在ぶりをアピールし、契約更新に。来季はチームのJ1残留に寄与したい。GK遠藤は明治大学から昨季入団で、昨季後半戦は水戸ホーリーホックへ武者修行。今季復帰したが、キャリアを通じて公式戦出場はない。