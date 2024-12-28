ファジアーノ岡山は28日、MF末吉塁(28)、MF岩渕弘人(27)、DF嵯峨理久(26)、MF藤田息吹(33)の契約更新を発表した。今季の明治安田J2リーグ5位でプレーオフに進み、見事に初のJ1リーグ昇格を決めた岡山。木山隆之監督の続投が決まり、既存の主力選手も続々と契約更新が発表される。そのなか、チーム得点王となる13ゴールの岩渕や、左ウイングバックの末吉、ボランチの藤田、そして今季途中にいわきFCから加入した嵯峨も契約更新の運