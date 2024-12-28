MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。12月23日（月）の放送では、「ありがとう！」と思えるような近況報告をするコーナー「近況Arigato！」を実施。MIZYU先生のバースデーをお祝いしました。新しい学校のリーダーズ（左上RIN、左下