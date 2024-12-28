【第9話その1】 12月28日 公開 KADOKAWAは12月28日、同社のコミック配信サイト「カドコミ」にてマンガ「ヒメ様にイジられ遊ばれ」第9話その1を公開した。 「ヒメ様にイジられ遊ばれ」は「サバエとヤッたら終わる」の作者・早坂啓吾氏による予測不能なハイテンションギャグコメディ。転校してきた主人公・迫田が誰もが憧れる生徒会長、通称「ヒメ様」と放課後に“ヒミツの遊び”