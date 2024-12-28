今日12月28日（土）よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜」。今年7月に日本デビューしたBOYNEXTDOORは、JP 1st Single『AND,』 のタイトル曲「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」をパフォーマンスする。パフォーマンス直前、見どころを聞いた。Q：まず「Earth, Wind & Fire」はどんな楽曲か、楽曲に込めた思いを教えてください。JAEHYUN：2つの意味を