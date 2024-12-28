ABEMAの西澤由夏アナウンサー（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の身長差がわかるショットを披露した。西澤アナは「今日の記者会見。司会をしていたら、急に宙に浮きました」と、プロレスラーのオモスに軽々と持ち上げられるショットを投稿。この写真に「この写真合成!?って聞かれるんですけどリアルです。笑」と伝えた。また「221cmのオモス選手と158cmの私」として、63センチ差のショットも投稿した。