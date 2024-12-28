28日午後、大阪府門真市の工場で火事があり、3人が重傷を負いました。火事があったのは、門真市殿島町にある工場で、消防などによりますと、28日午後4時すぎ、「工場から爆発音が聞こえた」と通りかかった人から119番通報がありました。火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、40代の男性ら3人がやけどを負うなど重傷だということです。警察と消防が、火事の詳しい原因を調べています。現場は、近畿自動車道の門真インター