9人組女性アイドルグループ「Next☆Rico」が28日、東京・大塚Hearts+で年内最後の定期公演を行った。吉村侑莉が体調不良で出演を見合わせ8人となったステージ。「第1回Next☆Rico紅白歌合戦」と銘打ってメンバーが紅組、白組に分かれて両者の特徴を生かしたパフォーマンスで客席を沸かせた。終演後、青海マホと彩本芽生がステージの手応えなどを語った。――年内最後の定期公演を終えた感想をお聞かせください。青海「今回の定期