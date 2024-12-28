9人組女性アイドルグループ「Next☆Rico」が28日、東京・大塚Hearts+で年内最後の定期公演を行った。吉村侑莉が体調不良で出演を見合わせ8人となったステージ。17日に発売されたばかりの初シングル「恋するチャップリン」を元気いっぱいに披露。続いて「第1回Next☆Rico紅白歌合戦」と銘打って、紅組（雛瀬ひいな、井上ふわり、宮嶋ノエル、彩本芽生）と白組（佐咲芙香、岳禽るな、雪見苺、青海マホ）に分かれて、両者の特徴を