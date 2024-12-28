『日々限界集落』（うどん粉/主婦の友社）第9回【全16回】「地図通りに向かったらすごい山だったんだけど...」そう、私の地元は限界集落。誰ともすれ違わないことはここでは日常。その代わり、まわりにはなんでも知っている住民と都会ではありえない動物、そして多すぎる虫!?「ロケットニュース24」で好評連載中のほのぼの田舎デイズを描いたハートフル限界（集落）4コマ『日々限界集落』をお楽しみください！『日々限界集落』を無