歌手の田原俊彦が２８日放送の日本テレビ系「発表！今年イチバン聴いた曲〜年間ミュージックアワード〜今年ＮＯ１曲・歌手発表」（午後７時）に生出演した。今年、デビュー４５周年の田原は観月ありさと腕を組んで登場。自身も大活躍した「今年イチバン聴いた１９８０年代ソング」のコーナーで今月６日に亡くなった中山美穂さん（享年５４）が１９８６年、１６歳の時に「ＷＡＫＵＷＡＫＵさせて」を歌う映像が河合奈保子や三原