モデルで女優・工藤美桜（25）が28日、自身のインスタグラムを更新。青髪となった新ヘアを披露した。工藤は「？？？？」に青色のハートマークの絵文字を添え、青色となった新ヘアを披露した。この新ヘアにフォロワーからは「凄く似合ってます！！」「染めた？！」「ブルー！！？髪型が！！」「めっちゃ可愛い」「櫻坂46の森田ひかるちゃんに似てる！」「青髪！美桜ちゃん似合ってるよ」といったコメントが寄せられた。