6人組ボーイズグループ・BOYNEXTDOORが、きょう28日に4時間にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜』（後7：00〜後10：54）に出演する。それに先立って、コメントが寄せられた。【個別ショット】六本木に登場！今年を振り返ったBE:FIRSTメンバー7月に日本デビューした同グループは、日本1stシングル「AND,」のタイトル曲「Earth, Wind ＆ Fire（Japanese Ve