【メガミデバイス8周年記念トークライブ】 12月28日18時～ 配信 コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス8周年記念トークライブ」にて、プラモデル「武装神姫 ストラーフ bis」を発表した。 「武装神姫 ストラーフ bis」は「武装神姫」とのコラボレーションキットで、「ストラーフ bis」をプラモデル化したもの。メカニックな悪魔デ